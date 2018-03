L’ululato del lupo nel Vicentino, il video da brividi

Condividi

L’utente Facebook Cristina Mason ha pubblicato qualche giorno fa un video nel quale è riuscita a catturare l’ululato del lupo sulle montagne Vicentine. In particolare, la persona che ha girato il filmato si trovava sulla via della ex Ferrovia che da Canove porta a Cesuna. L’uomo protagonista del video commenta: «da pelle d’oca». E come dargli torto.

Ph: Di Retron – self-made now, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3865957