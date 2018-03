M5S, Benedetti lascia: va nel Gruppo Misto

Condividi

Silvia Benedetti, deputata padovana del Movimento 5 Stelle rieletta in parlamento nonostante fosse stata coinvolta nello scandalo “rimborsopoli”, lascia i grillini ma non si dimette dal mandato preparandosi invece ad entrare al Gruppo Misto. Lo rende noto Filippo Tosatto sul Mattino a pagina 22 citando fonti interne al Movimento. La 38 enne padovana, eletta come capolista nel collegio uninominale di Padova, si era difesa dalle accuse dicendo di aver compiuto errori nei versamenti e di non essere in malafede. Nonostante ciò il leader M5S Luigi Di Maio la aveva inclusa nella lista dei parlamentari “infedeli” a rischio espulsione.