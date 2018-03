Confiscate 3 ville: «comprate col tesoro di Maniero»

Condividi

Il tribunale del Riesame di Venezia ha disposto la confisca di 3 lussuose ville in Toscana appartenenti a Riccardo Di Cicco, cognato (ora in carcere) dell’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero (in foto). Come scrive Rubina Bon su La Nuova Venezia a pagina 9, finiranno allo Stato Villa Paradiso a Santa Croce sull’Arno (Firenze), un villino a Fucecchio (Firenze) e una villa a Pietrasanta, in Versilia. Secondo i giudici il reddito di Di Cicco, un’odontoiatra, non era sufficiente per permettersi investimenti milionari negli immobiliari.

Il Riesame ha infatti concluso che le somme avevano una provenienza illecita. Grazie ad una rogatoria chiesta dalla Procura in Svizzera alla Deutsch Bank, gli inquirenti hanno svelato i dettagli dei bonifici per le case fatti dal conto segreto “Monastero” aperto da Di Cicco. Nel conto erano depositati oltre 4,5 milioni di euro frutto del riciclo del “tesoro” di Maniero.