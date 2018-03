Mestre, vince al Bingo e festeggia con sconosciuti: pestato

Condividi

Il gatto e la volpe in versione gangster. Un cliente abituale del Bingo di via Pepe a Mestre ha vinto una somma cospicua e non è riuscito a trattenere l’euforia. Due uomini, descritti come di probabile origine albanese, hanno finto di essergli amici per rapinarlo, ma il furto non è riuscito. Le botte invece si sono fatte sentire. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, dopo aver passato la serata a festeggiare con i nuovi “amici”, l’uomo si è recato nel parcheggio vicino per prendere la macchina e tornare a casa.

Qui ha trovato i due uomini conosciuti poco prima, che solo apparentemente si erano allontanati, ma in realtà lo stavano aspettando. Lo hanno aggredito con calci e pugni anche in faccia.