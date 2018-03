«Piccoli imprenditori, come difendersi da banche, commercialisti e avvocati»

Condividi

Un pensionato, socio di una srl veneta che lavora carni che è in grossa difficoltà, si reca in banca. Per quella azienda il pensionato si è fatto garante di una parte dei crediti con le proprie risorse personali. Allo sportello chiede di poter rinegoziare un finanziamento in modo da liberare una sua casa così da poterla vendere più agevolmente, per poi avere liquidità di impiegare in quella stessa ditta di cui è socio. È anche disposto a mettere a garanzia parte della sua pensione. Ma la banca gli dice no «a causa di una visione miope del proprio ruolo». E per la ditta che lavora le carni le prospettive si fanno buie. Il tutto poi crea un effetto domino in cui rischiano grosso i piccoli fornitori, i dipendenti o gli eventuali terzisti, per non parlare degli effetti sulle famiglie degli imprenditori o dei soci stessi.

È una delle tante storie, in cui non mancano nemmeno i problemi di salute causati dall’ansia e dall’angoscia di non farcela, che emergono dai bilanci e della carte dello studio del commercialista veneziano Ludovico Trevisan (in foto) che si è fatto una nomea, anche sui media regionali, di professionista attento alle esigenze delle piccole imprese. «Le storie sono fatte di numeri, ma parlano di persone in carne ed ossa» rimarca il professionista con base a Torre di Mosto e Mestre. Spiega che a finire nel gorgo della crisi non sono solo i padroncini, i piccolissimi imprenditori, il prototipo dei vinti del Nordest che in varie occasioni si sono tolti la vita (immortalato spesso nelle cronache venete e descritto con dovizia nel film “Cronaca di una passione” del regista Marco Cattani). A soffrire sono anche «le aziende più strutturate come la ditta di trasporti o la società commerciale che fattura due, tre, quattro milioni di euro all’anno e che all’interno ha il personale che si occupa stabilmente della contabilità», il quale dovrebbe essere più accorto rispetto ai pericoli che si corrono «quando si fa ricorso in maniera poco accorta al credito».

È proprio il caso di una ditta di trasporti del Veneziano con fatturato a sei zeri. Il commercialista che la seguiva prima pur a fronte di risultati economici che un poco alla volta peggioravano continuamente, non ha proposto all’imprenditore i rimedi adeguati «limitandosi ad una consulenza superficiale» che non ha messo in guardia rispetto ai rischi addosso ai quali di lì a qualche anno è andato a schiantarsi. Arrivando così ad un paradosso: da una parte l’impresa funziona, dall’altra il peso degli oneri finanziari arriva a toccare il 20% del risultato economico, creando quel corto circuito perverso per cui la società sul piano operativo è perfettamente funzionante ma è a rischio cartellino rosso su quello finanziario. Vale a dire che se si misura quello che in gergo tecnico si chiama indice Ebitda, che sta per ricavi prima delle tasse, degli interessi, delle tasse, degli ammortamenti e dei deprezzamenti, la società funziona; ma se si guarda il gravame degli interessi allora la situazione diventa critica.

Quando i conti in ditta cominciano a scricchiolare pesantemente, la banca è comunque ben lieta di concedere il credito. Ovviamente chiede garanzie reali e spreme il malcapitato a livelli paragonabili a quelli dell’usura. «100 è il prestito che la banca ha chiesto al cliente e 100 è la garanzia che la banca ha preteso dallo stesso titolare. Quest’ultimo malauguratamente ha accettato. Ma questo meccanismo si ripete sempre anche in altre circostanze nello stesso modo anche se sul piano imprenditoriale si tratta di una mossa sciocca» perché la banca «se ti ha spremuto a dovere con interessi e commissioni, alla fine se fallisci più di tanto non si preoccupa». Quello che fa arrabbiare più il commercialista veneziano è che il collega che aveva seguito prima di lui quella ditta di trasporti si era ben guardato dal proporre soluzioni utili ad invertire la tendenza in modo radicale come «tagliare rami secchi, lasciare a casa qualcuno tra il personale che magari si sarebbe potuto riassumere una volta sistemate le cose».

Altro giro, altra storia. Stavolta quella di un altro piccolo imprenditore «che i suoi suoi risparmi li aveva messi da parte». In banca gli propongono un pacchetto d’investimento da 20 mila euro, per quel tipo di operazione. L’acquisto di azioni di BpVi ne ha solo metà. Allora sempre la banca gli propone un finanziamento per la parte mancante. Poi il valore delle azioni di BpVi crolla e l’investitore si ritrova «cornuto e mazziato» perché quell’investimento ha ormai un valore pari a zero e perché ha pure da pagare gli interessi su un bene finanziario che non esiste più. «In questa valle di lacrime dove le imposte sono proibitive, l’accesso al credito avviene dio sa sa come e a causa di troppe banche che operano in modo delinquenziale e dove la burocrazia pesa come un macigno» c’è chi opta per una scelta radicale. Un cliente di Trevisan, un piccolo imprenditore che opera nel commercio, ha fatto armi e bagagli trasferendo l’attività in Austria. «Non si è arricchito ma i suoi tremila euro al mese puliti puliti se li porta a casa. E almeno vive sereno».

C’è però un denominatore comune che riguarda la vita di chi fa impresa. Ed è la “centrale rischi”, ovvero il database dei cattivi pagatori gestito di fatto da Bankitalia. Non di rado i soggetti, che sono imprese e privati, i quali vengono segnalati in quell’archivio, dopo poco tempo mettono in ordine i conti coi debitori, ma la spia rimane rossa, rendendo pressoché impossibile l’accesso al credito. Può addirittura capitare che in quel girone ci finisca, addirittura per errore, una ditta, com’è capitato a un’altra, che è perfettamente in regola coi pagamenti. Essere rimossi da quella black list è praticamente un calvario. Da anni i contenziosi davanti ai tribunali civili si moltiplicano ma spesso ci vogliono mesi se non anni perché venga dato corso alle ordinanze dei giudici tanto che c’è chi, come è capitato al cliente di Trevisan per quell’errore fallisce.

Ma è solo colpa delle banche? No. «I primi che devono attrezzarsi sono gli imprenditori stessi – sostiene il commercialista – non possono pensare solo a produrre e vendere. Se accedi al credito devi conoscere bene il tuo potenziale e devi sapere come comportarti altrimenti la banca, come un usuraio si prende ciò che vuole». Due, anche la categoria degli esperti contabili «deve farsi un esame di coscienza. Ci sono i professionisti poco capaci che espongono i loro clienti a rischi elevati». Tre, ci sono gli avvocati che si limitano, «si fa per dire, a vampirizzare i loro clienti con le parcelle. Una volta che la preda è esangue passano ad un’altra». Con la conseguenza che questo meccanismo sta esponendo la piccola e ormai media impresa «al rischio di scalata da parte dei colossi internazionali». I quali godendo di «condizioni arcivantaggiose nell’accesso al credito» possono acquisire sul mercato locale imprese in gran parte sane «per una pipa di tabacco». Le banche sanno che con i colossi non si fanno troppi affari ed è per questo «che rivolgono le loro attenzioni più ingorde verso i piccoli. Andiamo verso anni bui».