S. Martino di Lupari (Pd), la sentenza: «autovelox regolari»

Condividi

Gli autovelox del comune di San Martino di Lupari sono regolari: parola del tribunale di Padova. E’ finita con una doppia vittoria dell’amministrazione comunale guidata da Gerry Boratto la vicenda che ha visto due automobiliste trascinare in giudizio il Comune per una una serie di multe risalenti addirittura al 2016. Dopo una prima sentenza del giudice di pace che dava ragione all’amministrazione sanmartinara, le due automobiliste hanno scelto di ricorrere comunque in appello, ritenendo illegittimi gli autovelox posizionati lungo la statale 53. A loro dire, infatti, gli apparecchi non potevano essere utilizzati perchè privi dell’omologazione.

Il giudice invece ha dato ragione al Comune stabilendo che omologazione ed approvazione sono da considerarsi sinonimi. Pertanto, come stabilito dal giudice è stato confermato che gli autovelox in uso a San Martino di Lupari, rispettano i dettami previsti dalla legge e le multe staccate dalla polizia locale, con il loro utilizzo, sono regolari.

(immagine d’archivio)