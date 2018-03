Separazione Venezia-Mestre, governo ricorre contro referendum

Condividi

19:50 – Il consiglio dei ministri ha deciso di ricorrere contro il referendum per creare due Comuni distinti tra Venezia e Mestre, sollevando il conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018. Il referendum è previsto domenica 30 settembre 2018.

«Esiste un’oggettiva incertezza giuridica in merito al potere di indire il referendum consultivo sul progetto di legge n.8 di iniziativa popolare relativo alla “suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre» ha commentato in una nota Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia. «In questo scenario – aggiunge Brunetta- giudico positivamente la decisione del Consiglio dei ministri di sollevare il conflitto di attribuzione su questo delicato argomento, in modo tale che possa essere la Corte costituzionale ad esprimersi con chiarezza e trasparenza». (Fonte: Ansa 18:50)