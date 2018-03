Sequestri BpVi, Bertelle: «dignità da Zonin jr»

Condividi

18:18 – Questa mattina, su ordine del Tribunale di Vicenza, sono stati sequestrati beni per oltre 19 milioni di euro nella villa palladiana di proprietà della famiglia Zonin. Gli ufficiali giudiziari, accompagnati dagli avvocati che rappresentano circa 300 ex soci e risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza, Renato Bertelle (autorizzato dal giudice a sequestri per 15,5 milioni di euro) e Michele Vettore (per 3,8 milioni) hanno bussato alla porta di quella che è oggi la residenza di Michele Zonin, figlio dell’ex presidente della BpVi al quale ha ceduto l’abitazione e che è stato nominato custode dei beni sigillati.

Bertelle ha commentato: «oggi si è passati ai beni mobili andando a mettere i sigilli a quanto contenuto nella villa di famiglia che si ritiene appartenga ancora di fatto all’ex presidente della Popolare. La villa è molto grande e gli oggetti che stiamo trovando sono sicuramente di grande pregio, direi importanti. La reazione del figlio di Zonin? E’ stata di sorpresa, almeno all’inizio, poi di grande dignità». Le operazioni sono solo all’inizio e proseguiranno anche domani. (Fonte: Ansa – 17:18)

Ph: Facebook Michele Zonin