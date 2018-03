“Sex & the governor”, Miranda si candida a New York [VIDEO]

Condividi

Cynthia Nixon, l’attrice che interpretava Miranda nella serie cult Sex & the City, si candida alle primarie democratiche dello Stato di New York. «Amo New York e oggi annuncio la mia candidatura a governatore», ha scritto in un tweet. La Nixon sfiderà il governatore uscente Andrew Cuomo, in carica dal 2011. «New York è la mia casa. Non ho mai vissuto altrove. Quando sono cresciuta qui, eravamo solo mia madre e io in una casa con una sola stanza da letto, al quinto piano. New York è il posto dove sono stata cresciuta e dove cresco i miei figli», racconta nel promo della sua campagna elettorale. «Ho avuto chance che non vedo per la maggior parte dei bambini di New York.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 marzo 2018

«I nostri leader ci stanno deludendo, siamo lo stato con le più marcate diseguaglianze nell’intero Paese, con ricchezza incredibile e povertà estrema. Metà dei bambini nelle città del nord vivono al di sotto della soglia di povertà. Come abbiamo potuto permetterlo?», domanda. «Amo New York – scandisce – e non ho mai voluto vivere altrove. Ma qualcosa deve cambiare: vogliamo che il nostro governo torni a lavorare sulla sanità, per porre fine agli arresti di massa e per sistemare la nostra metropolitana guasta. Siamo stanchi di politici che si preoccupano di titoli e potere, ma non di noi», afferma ancora. «Sono Cynthia Nixon, sono una newyorkese e insieme possiamo vincere questa battaglia».

(Ph. Mta / Wikipedia)