Tangenti, moglie di Claudio: «rivoglio casa confiscata»

«Quell’appartamento confiscato è mio, visto che pago il mutuo. Ne chiedo la restituzione, va cancellata la confisca». Così in un articolo di Cristina Genesin sul Mattino a pagina 28, Stefania Bisaglia, moglie dell’ex sindaco di Abano Terme Luca Claudio (in foto). L’appartamento in questione è uno dei 12 sequestrati a Claudio perché ritenuti provento di tangenti. Le stesse per cui l’ex sindaco ha patteggiato 4 anni di reclusione poi ridotti in ultimo grado di giudizio a 3 anni e 11 mesi (Claudio chiedeva tra il 10 e il 15 per cento su molti appalti e affidamenti diretti comunali, ndr).

La casa di cui la moglie chiede ora la restituzione, è costata circa 350 mila euro e pagata in parte col mutuo in parte con assegni firmati dall’ex sindaco. Somme che, secondo i magistrati, provenivano proprio dalle mazzette. Di qui la confisca dell’immobile sito a Roma vicino piazza Navona.