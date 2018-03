Vicenza, candidato sindaco M5S: «demolire Borgo Berga? Sarebbe bello ma…»

Condividi

Un luogo comune – assolutamente vero e certificato – dice che a Vicenza sono in realtà democristiani anche anche gli estremisti, di ogni schiatta e specie. Figuramoci i pentastellati del M5S (che estremisti non sono, questo possono pensarlo gli intellettualmente disonesti). Il candidato sindaco che si sono scelti, Francesco Di Bartolo, avvocato, 62 anni, siciliano di Piazza Armerina a Vicenza dal 1983 («ma frequentavo già dal 1979, avevo la morosa qua»), oseremmo definirlo un democristiano di sinistra, ma lui nega: «i democristiani di sinistra erano una cosa ben precisa. Io non sono mai stato democristiano: durante la Prima Repubblica ho votato variamente, mai ideologicamente, stimando persone anche diverse come La Malfa o Berlinguer». Il milieu da cui proviene, tuttavia, è sicuramente cattolico: «nel 1991 accettai l’invito di Mino Martinazzoli a contribuire a elaborare il manifesto del Partito Popolare Italiano (l’erede diretto della Dc allora in crisi, ndr), e dunque mi iscrissi. Quando nel 1994, con Tangentopoli, il partito si sciolse come neve al sole, rimasi senza tessera, e l’anno successivo mi avvicinai ai “Comitati per Prodi”».

Per poi diventare assessore nell’ultimo scorcio della giunta di centrosinistra di Marino Quaresimin.

Esatto, diventai assessore alla mobilità e all’edilizia privata col rimpasto del 1998, ma poco dopo la giunta cadde. Frequentai “I Democratici”, quelli che avevano come simbolo L’Asinello, e continuavo a identificarmi nel progetto dell’Ulivo. Agli inizi degli anni 2000 aderii all’Italia dei Valori, perchè mi interessavano i temi della trasparenza, della legalità, della lotta alla corruzione. Mi dimisi da coordinatore cittadino nel 2005 perchè Di Pietro si comportava da padre-padrone, trattando il partito come una sua cosa personale, come faceva Berlusconi con Forza Italia. Così ho detto basta, e mi sono dato alla scrittura di romanzi: ne ho scritti quattro, tutti ambientati a Vicenza, il primo s’intitola “I delitti della Rotonda”, l’ultimo “Il palazzo degli impiccati”, e il palazzo in questione è quello del nuovo tribunale. Per il resto, ho scritto quel che pensavo sul mio blog e su Facebook.

Al Movimento 5 Stelle quando si è accostato, e perché?

Nel 2016, dopo il varo della riforma costituzionale Renzi-Boschi-Verdini. Ho trovato il modo di agire e di concepirla, da parte di Renzi, semplicemente mostruoso. Così mi sono iscritto alla piattaforma Rousseau nella primavera di due anni fa, cominciando a partecipare a dibattiti e incontri del Movimento.

Conosceva qualcuno del meetup locale, del gruppo di Vicenza?

No, non conoscevo nessuno.

Ma da cattolico, lei si sente del tutto a suo agio, nel Movimento 5 Stelle, benchè ultimamente sia l’atteggiamento di Di Maio che il programma, ad esempio il piano per la crescita demografica”, abbiano strizzato l’occhio al mondo dei credenti?

Sono un credente, ma non molto praticante (sorride, ndr). Sì, mi sento a mio agio perchè i 5 Stelle non sono una forza ideologica.

Definiamo la parola “ideologia”, per favore.

Intendo dire che sono oltre le due grandi parrocchie novecentesche, quella marxista e quella cattolico-democristiana.

Ci sarebbe anche quella liberal-liberista, ma a parte questo un’ideologia, nel senso neutro del termine, per quanto grezza abborracciata e addirittura inconscia, ce l’avete pure voi del M5S: il reddito di cittadinanza, ad esempio, implica tutta una concezione della società ideologicamente ben marcata, dove il valore non è più il lavoro o il profitto, ma il Tempo, cioè la vita.

Nel Movimento ci sono persone, specie molti giovani, con orientamenti culturali diversi, ma sono tutti accomunati dal messaggio di Grillo, che è di cambiare questa società.

D’accordo, ma da cattolico come giudica il sì alla liberalizzazione della cannabis o le posizioni laiche, ad esempio, sul testamento biologico?

Io sono un montiniano, se vogliamo proprio trovare un’etichetta. Credo che la politica debba essere autonoma dal Vaticano. Per la legge sul fine-vita, mi ritrovo in quel che pensava il carinal Martini, che diceva che bisognava «lasciare che la morte avesse il suo corso».

Senta, lei è stato eletto dal gruppo berico del Movimento con 39 voti su 60. La critica è, specie dalle parti del centrosinistra abituato a primarie più o meno affollate: troppo pochi.

Il M5S non è un partito, non ha le sezioni. Chiunque può iscriversi a Rousseau per partecipare alle discussioni e votare le proposte di legge, ma non necessariamente deve fare l’attivista. Il regolamento non prevede norme sulla candidatura a sindaco, così ci siamo ritrovati con gli attivisti e abbiamo votato. Credo che in tutto siano un centinaio.

L’impressione però è di essere stati piuttosto evanescenti sul piano locale, e difatti i 5 Stelle alle amministrative raccolgono percentuali molto inferiori rispetto alle politiche.

Purtroppo le norme a livello di consigli comunali penalizzano chi sta all’opposizione e i media più grossi sono ben connotati, appartenendo ad un editore che è l’Associazione Industriali. Noi abbiamo solo il web, ed è vero, dobbiamo essere più presenti, più visibili. Il voto nazionale è molto di opinione, mentre quello locale premia le persone che conosci e di cui ti fidi. Ma non ci culliamo nel risultato delle ultime politiche.

I due consiglieri comunali, Liliana Zaltron e Daniele Ferrarin, il loro lavoro l’hanno fatto, ma l’hanno fatto da separati in casa. Questo non la aiuta di certo.

Non mi interessa, è acqua passata. Non ho nulla a che spartire né con Liliana Zaltron né con Daniele Ferrarin.

Il programma è pronto o è in fase di elaborazione? Può anticipare qualcosa?

Eccolo qua: sono i “16 punti per la rinascita di Vicenza”. Ne cito qualcuno: no al progetto Tav, cultura come crescita del benessere del cittadino, che è anche ma non solo crescita economica, di qui il ritorno del nome di “assessorato alla cultura” (e non più, com’è da quando assessore è Bulgarini d’Elci, “alla crescita”); non siamo contrari ai grandi eventi, ma quella non è cultura, è un modo per attrarre turismo, e quindi bisogna tornare a valorizzare gli operatori e le associazioni vicentine; wi-fi gratis in tutta la città; acqua pubblica: ViAcque deve reinvestire gli utili per tenere le tariffe basse e premunirsi contro la siccità; demolire il mostro di Borgo Berga, anche se sono pessimista.

In che senso?

Nel senso che ci sono palazzi dove i privati hanno già fatto acquisti e hanno già diritti acquisiti, mi sa che dovremo tenercelo. Ma fosse per me, andrebbe abbattuto. Tutto, compreso il tribunale. E’ un polo che non ha niente a che vedere coi quartieri vicini, nè con Santa Caterina né con lo stadio né con Campedello.

Pare che Vicenza si sia rassegnata anche alla seconda base Usa al fu Dal Molin.

Ogni volta che salgo a Monte Berico e vedo da lassù i palazzoni della caserma provo dolore per quella ferita. Ma chissà, se cambieranno i rapporti internazionali, magari potremmo vederli giù.

Non le sembra di sognare ad occhi aperti?

In Germania gli Americani hanno chiuso le basi. Ma permetta, voglio sottolinearle un punto del programma.

Prego.

Quello sugli animali domestici.

Gli animali domestici?

Sì. Ci sono persone anziane che non riescono a far fronte alle spese per mantenerli e curarli: noi prevediamo sovvenzioni e un regolamento per il benessere generale degli animali domestici.

Ma quindi dovrà esserci un capitolato apposito nel bilancio comunale per pagare il veterinario agli over 65?

Certo! C’è un assessore con delega proprio a questo a Trieste, per esempio.

Senta, e sulla sicurezza, bestia nera di tutti i candidati sindaci dello Stivale, cosa propone?

Prevediamo un “Piano Strategico” col coinvolgimento da una parte di polizia municipale e anche statale, dall’altra di operatori sociali e culturali che parlino con chi delinque o è a rischio delinquenza, che li educhino. Poi: corsi di informazione per gli anziani, per sapere come comportarsi, e i giovani, che vanno sensibilizzati, devono collaborare. Incrementare la sorveglianza, con le telecamere. Ma non all’esercito, la militarizzazione è solo uno spaventapasseri che non spaventa nessuno. Ricreare serenità, partendo per esempio dal togliere quei ridicoli “jersey” che sono una presa in giro.

E a Campo Marzo che si fa? Lo recintiamo?

No. Dev’essere vivibile, possibile che non ci sia nemmeno un fiore? E devono esserci attività commerciali tutto l’anno, con bar permanenti anche d’inverno.

Come giudica questi dieci anni di amministrazione Variati?

Ha gestito l’ordinario, senza risolvere i problemi che Vicenza si trascina da mezzo secolo. E mi riferisco alla mancanza di una seria pianificazione urbanistica. Come anche il suo predecessore Hullweck, sia chiaro, che ha fatto solo “scena”.

Il suo vanto è di aver lasciato un teatro, però.

Sì, per quella schifezza ha venduto la Centrale del Latte, però!

Il comun denominatore sarebbe quindi non rischiare, non agitare, non smuovere troppo. Come se a vincere, a Vicenza, possa essere solo chi ha un profilo rassicurante. Come anche è il suo.

Sì, è vero. Ma Variati interpreta al meglio questa figura.

Con il microcosmo di sinistra che vorrebbe correre col nome, mutuato dal modello Padova, di “Coalizione Civica”, si è arrivati a qualche accordo?

Ci siamo incontrati l’altroieri sera, ma è stato un colloquio breve, in cui abbiamo parlato un po’ di programmi, su cui abbiamo riscontrato abbastanza sintonia. Ma noi abbiamo ribadito che le nostre regole non prevedono alleanze nè apparentamenti, nemmeno in un eventuale secondo turno, e loro pare vogliano andare da soli con un proprio candidato sindaco.

E del bailamme nel centrodestra, con tre candidati in campo, che mi dice?

Non mi intrometto nelle vicende interne del centrodestra. Io tengo solo a dire ai vicentini che siamo tutti bravi a promettere, ma la differenza è che noi non tradiremo la loro fiducia.

Scusi, e perchè dovrebbe fidarsi?

Le faccio un esempio: è da quando ho ricordi che in tutti i programmi elettorali si parla di ascoltare i quartieri per rilanciarli eccetera eccetera. Poi questo regolarmente non avviene. La prova di quel che invece dico io è questa: con noi i cittadini potranno partecipare attivamente, perchè per noi sarà fondamentale cambiare lo Statuto del Comune, rendendo davvero effettiva la democrazia partecipativa, per esempio diminuendo il numero di firme necessarie per indire un referendum. E vogliamo che i cittadini possano non solo lanciare una petizione al sindaco a cui questi sarà obbligato a rispondere, ma anche proporre una delibera, certo con un minimo di filtro, ad esempio si dovrà essere almeno un comitato di quartiere per poter accedere a questa possibilità. Insomma, i cittadini devono poter concorrere alle decisioni.

Permetta, ma non è un’idea in realtà elitaria? Il cittadino comune è abituato a delegare.

Su ambiente, salute e sicurezza i nostri concittadini potranno giudicarci fin da subito. Questa città deve tornare a vivere. E glielo dice uno che la sua carriera al lavoro l’ha fatta, e non pensa a usare la carica di sindaco come trampolino per andare in parlamento o in Regione.