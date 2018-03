Vicenza, turisti protestano: «Olimpico chiude troppo presto»

Condividi

Montano le proteste dei turisti a Vicenza per l’orario di chiusura del Teatro Olimpico. Come scrive il Giornale di Vicenza a pagina 13, il monumento palladiano chiude infatti i battenti alle 17 mentre l’ultima entrata è alle 16.30. La mostra di Van Gogh ospitata in Basilica Palladiana chiude invece alle 21. Dallo stesso curatore artistico dell’esposizione Marco Goldin e da ambienti del Pd cittadino è dunque partito un pressing sull’amministrazione per spostare in avanti di alcune ore l’orario di chiusura dell’Olimpico.

«Una sciocchezza – taglia corto il vicesindaco di Vicenza Jacopo Bulgarini d’Elci – Dobbiamo essere realisti. La città non si può permettere chissà quali orari; è una questione di costi. (…) I musei non hanno una sufficiente domanda per consentire un’apertura extra tutti i giorni (…) Come Comune – conclude Bulgarini – possiamo permetterci di allungare l’orario di apertura il sabato, in questo ultimo periodo di mostra, in previsione del grande afflusso. Perché ci saranno sì molti visitatori in più, grazie ai quali potremmo pagare i dipendenti».

(ph: wikimedia commons)