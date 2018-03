50 mila euro per andare a Sanremo, vicentina denuncia discografico

Condividi

Sofia Bouchaala, classe 1991, è una ragazza di Arzignano (Vicenza), figlia di un tunisino e un’italiana, con la passione per il canto, che ha denunciato per truffa il suo produttore. Come scrive Matteo Guarda sul Giornale di Vicenza a pagina 29, tra il 2013 e il 2014 le è stato prospettato il sogno di una vita per tutti quelli che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo: partecipare al festival di Sanremo. La proposta è arrivata da un discografico bresciano, amico di famiglia con cui collaborava già da due anni e che voleva lanciarla tra le nuove proposte. Sofia ha quindi interrotto gli studi di recitazione che seguiva a Roma. Poi il discografico ha iniziato a chiederle soldi, fino ad arrivare a 50 mila euro.

Le richieste erano giustificate, secondo l’uomo denunciato, dalle presunte spese per realizzare dei video promozionali, per apparire sui giornali, per avere degli sponsor. Le rate andavano dai 5 mila ai 10 mila euro. «Ci diceva che aveva conoscenze con persone che potevano influire sulla scelta della mia canzone per entrare in concorso tra i giovani e che grazie a lui ero stata presa come prima riserva – racconta Sofia -. Mi è crollato il mondo addosso quando sono andata a Sanremo e ho scoperto che niente di quello che aveva detto era vero, che le persone che citava non sapevano nulla e che i documenti che ci aveva dato erano falsi. Il mio sogno è andato distrutto, sono stata malissimo e non ho più fatto nulla per anni. Ma sento – conclude con speranza la giovane vicentina – che il mio fuoco è l’arte e ora vorrei ricominciare».

(ph: Facebook – Sofia Bouchaala)