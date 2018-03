A4, incidente a Grisignano di Zocco (Vi): code e disagi

Condividi

13:30 – Incidente stradale all’ingresso dell’autostrada A4 a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, in direzione Milano. Ci sarebbero due feriti non gravi. Il sito dell’autostrada segnala fino a 10 chilometri di coda. (Fonte: Ansa – 12:01)