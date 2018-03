Banche popolari, Corte Costituzionale approva decreto Renzi

Condividi

La Corte Costituzionale promuove la riforma delle banche popolari voluta dal governo Renzi. Come scrive il Mattino a pagina 14, la sentenza ha respinto i ricorsi confermando la facoltà degli istituti di credito di limitare il rimborso ai soci che decidano di restituire le azion: secondo la Consulta non vi è infatti nessuna lesione al diritto di proprietà. Potranno inoltre procedere alla trasformazione in spa, come previsto dal decreto, le popolari di Sondrio e Bari.

Il ricorso dei soci faceva leva sulla mancanza dei requisiti di necessità e urgenza da parte del governo per procedere con decreto legge. Ma la Suprema Corte ha ritenuto infondata questa osservazione considerando che la riforma era chiesta da Fmi e Ocse. Limitato inoltre il diritto di recesso: secondo la sentenza, le banche possono limitare i rimborsi dei soci in attuazione della normativa europea sui requisiti prudenziali.