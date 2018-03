Barbieri: «pizza di Cracco? Buona. È la foto che fa schifo» [VIDEO]

Condividi

«Andare da Cracco a mangiare la pizza è come andare da Armani a farsi fare l’orlo» ha detto Alessandro Cattelan durante il suo programma su Sky “E poi c’è Cattelan”. Ma com’è la famosa creazione di Carlo Cracco, che tanto scalpore ha suscitato nel web? Il conduttore lo ha chiesto a Bruno Barbieri, chef collega del cuoco vicentino su “Masterchef”. «Quella famosa foto, non era bellissima. Però la pizza è molto buona. Avrebbe dovuto fare come i ristoranti giapponesi, che non mettono le immagini».



In ogni caso Barbieri difende le idee del collega: «Cracco è un grandissimo chef e un artista e quindi si può permettere di fare tutto quello che vuole».

(ph: Facebook – Bruno Barbieri)