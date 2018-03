“Be Comics!”, Padova capitale della cultura pop

Condividi

Fumetti, giochi, videogames e cultura pop sono i protagonisti di Be Comics!, il festival internazionale che dal 23 al 25 marzo animerà la città di Padova. Tre i poli principali: il Centro Culturale Altinate San Gaetano sarà il fulcro del mondo dei fumetti e manga con case editrici, mostre e iniziative dedicate agli appassionati della nona arte. Un ricco programma culturale, con incontri e workshop, live di musica e disegno e un’area dedicata agli ospiti, che si alterneranno per offrire al pubblico la possibilità di vedere dal vivo la nascita di una tavola, con dediche e signing session di Milo Manara, Manuele Fior, Gabriel Walta, Alessandro Bilotta, Sio, Ratigher, Sergio Gerasi, Federico Bertolucci, Werther dell’Edera e tanti altri. Il padiglione 7 della Fiera di Padova sarà il cuore dell’entertainment con spazi games, videogames, cosplayer e youtuber. Al suo interno si svolgeranno tornei, simulazioni e “prove sul campo” di decine di giochi da tavolo, di strategia, avventura, gestione risorse, cooperazione, ruolo, carte. Non mancheranno i momenti dedicati ai collezionisti e agli appassionati di modellismo e miniature 3D.

La grande novità di quest’anno è l’area videogames dove sarà possibile mettere alla prova le proprie capacità di giocatori, con decine di postazioni per testare le novità in campo gaming, per scoprire le proposte innovative delle realtà emergenti e assistere a entusiasmanti tornei. Il pubblico nostalgico potrà riscoprire i giochi del passato grazie al retrogaming, l’area eSports sarà dedicata ai videogiochi competitivi il palco sarà il cuore delle esibizioni di alcuni tra i principali youtuber italiani. Gli appassionati e curiosi del Sol Levante, oltre a manga e anime – che troveranno ampio spazio nell’area Comics -, sempre all’interno della Fiera, sono state allestite una mostra di disegni originali di alcune indimenticabili serie animate di super robot, da Goldrake a Daitarn3, e l’area Japan, che offrirà sia elementi “tradizionali” – eventi dedicati alla lingua giapponese, approfondimenti sul cibo, aree food tematiche – sia stand con gadget, action figure e pezzi per collezionisti. Dopo il grande successo dello scorso anno, infine, l’Orto Botanico torna ad ospitare l’area Junior, interamente riservato ai bambini, con area ludica e laboratori dedicati al fumetto e all’illustrazione, incontri per bambini e ragazzi, in compagnia di alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama fumettistico e della letteratura per l’infanzia. Clicca qui per il programma completo del festival.

r.a.