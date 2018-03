Biglietti treno, la proposta del Veneto: «prezzo in base al reddito»

Condividi

«Questa è la mia idea, ci stiamo lavorando, ma il tema è molto concreto: è giusto che anche l’abbonamento si paghi sulla base delle possibilità economiche dell’utente e quindi sul reddito personale». Questa, scrive l’Arena a pagina 14, la proposta del governatore del Veneto Luca Zaia esposta ieri nel corso della presentazione dei nuovi treni “Rock” (treno ad alta capacità a due piani) e “Pop” (treno a media capacità), in piazza Bra a Verona nel Villaggio Trenitalia. «Penso che sia corretto che l’amministratore delegato di un’azienda debba pagare più di un suo dipendente, che magari fa la stessa tratta in treno, così come devono essere agevolati gli studenti, credo sia un fatto di civiltà cercare di calibrare le tariffe in base al reddito», ha aggiunto Zaia.

«Come Regione abbiamo comprato 47 treni rock e 31 pop – ha continuato il governatore -. Sono convogli innovativi, confortevoli e non inquinanti, e saremo la prima comunità a livello europeo ad averli, ciò significa svecchiamento totale della nostra flotta che oggi è di 130 treni, con 150mila viaggiatori al giorno e oltre settecento corse giornaliere (…) saremo la regione più avanzata in Europa da questo punto di vista, anzi, ci possiamo definire la Baviera d’Italia». I nuovi treni saranno consegnati entro il 2019 e saranno operativi nel 2020. «Questo investimento – ha concluso l’ad di Fs Renato Mazzoncini – porterà l’anzianità media dei treni da 20,3 anni nel 2018 a 10,6 anni nel 2024 e, entro il 2023, un rinnovo del 75 per cento della flotta regionale di Trenitalia».

(ph: YouTube – Trenitalia)