Calcio a donna per clip su Youtube: multa record [VIDEO]

In gergo slang si chiama Kickout game. L’ennesima moda idiota che passa dai social network: un calcio da dietro a ignari passanti per farli cadere a terra, al solo scopo di pubblicare il video della “impresa” su internet. Una bravata che è costata cara a Mario García Montealegre, 24enne di Toledo. Il giovane ha preso di mira una ragazza che stava per attraversare la strada a Barcellona, causandole una distorsione alla caviglia. Identificato grazie al suo stesso video, è stato arrestato e rilasciato poco dopo. Ora è arrivata la condanna per il gesto demenziale : dovrà pagare una multa salatissima, ben 60mila euro.