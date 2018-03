Calcio Padova: «abbattere Euganeo e fare stadio nuovo»

Condividi

Il patron di Calcio Padova Roberto Bonetto, propone al Comune un nuovo progetto per l’Euganeo. Come scrive Stefano Edel sul Mattino a pagina 3, il primo stralcio del piano iniziale del Comune per la ristrutturazione dello stadio prevedeva la copertura della curva sud, portata a 3.200 posti, delle spalle laterali di chiusura e lo spostamento del campo di calcio verso sud più vicino alla curva. Tuttavia mancano ancora i 2 milioni di euro a fondo perduto richiesti da Palazzo Moroni al Coni e al governo Gentiloni.

Bonetto avrebbe quindi preparato una nuova proposta: grazie all’entrata nella compagine societaria del finanziere franco-armeno Joseph Oughourlian, il fondatore del Fondo di investimenti Amber Capital che ha acquisito il 20% delle azioni, il Calcio Padova vorrebbe costruire centro sportivo e uno stadio ex novo trovando da solo i finanziamenti necessari. La proposta prevede la realizzazione al “Padovanello”, sui terreni di proprietà del Comune che si trovano alle spalle della tribuna Ovest, di 5-7 campi da gioco per il calcio a 11 e a 8, di una foresteria, di un centro di Medicina dello Sport, di una palestra e di un centro benessere. L’attuale stadio verrebbe abbattuto per costruire una nuova struttura da 22 mila posti. Il costo si aggirerebbe sui 25 milioni di euro.