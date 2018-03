Canapa in Veneto, già 12 coltivatori nella Marca

Condividi

Torna a crescere anche in Veneto l’industria della canapa. Come scrive l’edizione di Treviso del Corriere del Veneto, in provincia di Treviso i coltivatori di questa pianta sono già una dozzina mentre a Rovigo c’è un centro di affinamento per trasformare la canapa in fibre. La coltivazione, esclusivamente “a seme”, è permessa in Italia da una legge del gennaio 2017 che impone alle piante un contenuto di principio attivo (Thc) inferiore ai limiti di legge.

Dalla produzione di canapa si ottengono olii, fibre, dei pesti, e addirittura la birra. Non è dunque da confondere con la marijuana ovvero il prodotto psicoattivo ricavato dall’essiccazione delle infiorescenze il cui consumo è permesso dalla legge solo a fini terapeutici. In Italia sono 2500 gli ettari coltivati a canapa in circa 500 aziende. Secondo Coldiretti il business attualmente frutta 7 mila euro a ettaro.