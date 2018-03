«Conflitti d’interessi nel vino? L’importante è la competenza»

Condividi

Christian Marchesini, presidente di Confagricoltura Verona e Veneto, è vicepresidente del settore vitivinicolo di Confagricoltura, votato all’unanimità dalle sezioni regionali dell’organizzazione agricola. Classe 1972, imprenditore con vigneti di Valpolicella, Lugana e Pinot Grigio, ha maturato una lunga esperienza nel settore vitivinicolo con il Consorzio di tutela vini Valpolicella, di cui è stato presidente per due mandati consecutivi e membro del cda per 12 anni. Dopo molti anni di esperienza consortile e di attività sindacale è assolutamente convinto che non esista alcun problema relativo alla copertura di cariche sia nei Consorzi che negli enti di controllo «perché – dice – è strettamente necessario che siano persone competenti e che conoscano la materia». Non vede alcun problema nel fatto, evidenziato dal professore Michele Fino su Vvox, che nel cda delle Odc ci siano utilizzatori delle Doc, consiglieri dei consorzi o soci degli stessi o presidenti perché non farebbe alcuna differenza: «tutti lavorano nel comune interesse delle Doc rappresentate nei confronti dei consumatori, garantendo la qualità ed il rispetto più assoluto dei disciplinari e delle leggi nazionali e comunitarie». Marchesini, a differenza degli altri esponenti del mondo vitivinicolo nominati da Fino, ha voluto dire la sua. Coraggiosamente.

E lo fa, ad esempio, lanciando una stoccatina alla Fivi, dicendo che la questione sollevata relativa a maggiori garanzie in termini di immagine e marketing sulla assoluta trasparenza, sarebbe propedeutica al suo «cronico lamento» circa la governance dei consorzi che funziona in base al sistema cosiddetto «democratico ponderale» all’utilizzo e rivendicazione dei vini DOC di riferimento. Il Testo Unico, spiega, «è in attesa di alcuni decreti attuativi per i quali si riunisce e discute tutta la filiera delle più importanti Odc che operano nel settore e che ora sono riunite in un unico soggetto chiamato asso odc». Se la filiera (Coldiretti, Confagricoltura, cia, federvini, uiv, confcooperative, legacoop, federdoc (consorzi di tutela), ritiene assieme al ministero di dover cambiare le regole, «lo fa nell’interesse del sistema vitivinicolo nazionale, rispettando le normative vigenti. Se necessario, si può cambiare». È un argomento che Marchesini dichiara «non nuovo, che ogni lustro riaffiora», ma precisa che «c’è una sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce come il sistema contributivo ponderale sia l’unico applicabile ai soci del consorzio e con l’erga omnes anche ai non soci, ma utilizzatori della denominazione».

Al di là delle quote versate annualmente dal sistema consortile per le iniziative di promozione, tutela e vigilanza sul mercato, una quota viene decisa dall’organismo di controllo (odc) per svolgere l’attività di certificazione dell’uva affinché corrisponda al disciplinare del vino fino alla vendita. Resta, però una zona grigia per cui Marchesini chiede «aiuto al ministero sui controlli dopo la commercializzazione della bottiglia, perché in tale fase sono complicatissimi e costosi». L’assicurazione che si sente di fare è che «in tutto il mondo non esiste prodotto alimentare sotto controllo come il vino», aggiungendo che «il sistema Italia del vino garantisce il consumatore nel miglior modo possibile e comunque nel modo che gli altri produttori mondiali nemmeno sognano». Anche se, evidentemente, ogni tanto qualcosa scappa anche alle eccellenze. Come le etichette double-face in Cina.