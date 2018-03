Dischetti di plastica invadono coste italiane, mistero risolto

Condividi

Vi ricordate il mistero dei dischetti di plastica che avevano invaso le coste italiane? (Ne avevamo parlato qui). Oggi è stato finalmente risolto. Come scrive Repubblica, a causare la copiosa fuoriuscita di questi dischi è stato il cedimento strutturale di una vasca dell’impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sole, in Campania.

Grazie ad un’attenta indagine sui luoghi dove i filtri si concentravano e lo studio delle correnti, il Corpo della Capitanerie di porto – Guardia Costiera sono riusciti a risalire alla provenienza del plasticume. I dischetti sono dunque filtri utilizzati per la depurazione delle acque reflue, accidentalmente rilasciati da un impianto di trattamento guasto o mal funzionante attraverso lo scarico in mare o nei corsi d’acqua che vi sfociano.

Ph: Facebook Clean Sea Life