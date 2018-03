Elezioni Treviso, lista comune Gentilini-Zaia

Condividi

E’ fumata bianca a Treviso sull’alleanza tra l’ex sindaco Giancarlo Gentilini e la Lega. Come scrive Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 21, nei giorni scorsi sarebbe stato raggiunto un pre-accordo con Toni da Re, segretario nathional della Liga Veneta, e il governatore del Veneto Luca Zaia per l’entrata delle truppe gentiliniane nella lista del Carroccio. I punti dell’intesa sono 4: un posto in giunta per il “pontiere” Sandro Zampese; una poltrona in una partecipata per Bepi Basso; il nome di Gentilini nella lista di Zaia; una decina di posti per i gentiliniani nella stessa.

I punti del pre-accordo dovranno ora passare per l’approvazione del candidato sindaco della Lega Mario Conte, poi dei militanti della Lega cittadina e della segreteria provinciale. L’asse Gentilini-Zaia divide però il partito: c’è infatti chi crede che lo Sceriffo possa portare via voti alla Lega fino a ridurla in minoranza nella stessa coalizione in caso di vittoria elettorale.