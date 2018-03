Evadeva da domiciliari per violentare la ex, arrestato [VIDEO]

Condividi

Evadeva dagli arresti domiciliari per andare a violentare la ex compagna. La terribile storia arriva da Ragusa. L’uomo, un cittadino ghanese sbarcato in Italia nel gennaio 2017, era stato individuato come scafista, arrestato e poi scarcerato. Fuori dalla prigione, il richiedente asilo aveva minacciato e ferito la compagna con un coltello e il gip aveva pertanto disposto gli arresti domiciliari. Il ghanese, non curante degli obblighi imposti dal giudice, in più occasioni è uscito di casa per recarsi a casa dell’ex.

Entrando da una finestra rotta, abusava sessualmente della donna, che ha raccontato di episodi gravissimi: è stata più volte bruciata con la sigaretta, costretta a subire violenze e minacciata di morte se avesse chiamato la polizia. La vittima però dopo un po’ si è fatta coraggio e ha denunciato i continui maltrattamenti. Informato il Pubblico Ministero titolare delle indagini, è stato richiesto al Giudice per le indagini preliminari di emettere un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ieri il ghanese è tornato dietro alle sbarre.

r.a.