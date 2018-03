«Fumetto foibe, Giordani si fa ricattare da centri sociali»

Condividi

13:40 – «Padova è una città violenta, la cui violenza è tollerata anche dall’amministrazione comunale.

Non una parola di condanna, non una stigmatizzazione. Un movimento che sostiene la giunta ha anche enfatizzato la vittoria e il metodo. Chiedo al sindaco Sergio Giordani di condannare, prendere le distanze e dire da che parte sta». Con queste parole forti l’assessore regionale Elena Donazzan ha commentato la vicenda che ha visto la presentazione del fumetto “Foiba rossa. Norma Cossetto, storia di un’italiana” boicottata e annullata dopo le proteste di alcuni gruppi studenteschi di sinistra.

«Padova è una città ricattata dalla violenza, dove non c’è libertà di pensiero, né di espressione e si viola la Costituzione in tutte le sue forme – ha aggiunto l’assessore – . È il solito mondo estremista dei centri sociali. Farò denuncia per istigazione alla violenza sulla base delle scritte sui social, sui muri e delle foto segnaletiche appese in una mensa. La cultura è quella che rispetta le vittime della storia, mentre sulle foibe è calato il silenzio. Noi -conclude la Donazzan ammonendo anche l’Ateneo – pretendiamo che sia l’Università a riconoscere una sua studentessa medaglia d’oro al valor civile, vogliamo che sia rimosso un falso storico che c’è a Palazzo Bo, dove il nome di Norma Cossetto è iscritto tra i suoi carnefici come vittima dei nazifascisti. Forse l’Università oggi deve fare autocritica».(Fonte: Ansa 12:31)