Giornata mondiale dell’acqua: «bevi che ti Pfassa»

Oggi 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), una ricorrenza istituita dall’Onu nel 1992. La giornata internazionale dedicata all’acqua intende richiamare l’attenzione sull’importanza di valorizzare e proteggere le risorse idriche del pianeta. L’edizione 2018 è dedicata al tema Nature for Water (La Natura per l’Acqua) e si concentra sulle soluzioni che la natura stessa ci offre per conservare e ripristinare il ciclo naturale dell’acqua, impedendo che la nostra più importante risorsa vada perduta. E se l’Onu stima che circa 5 miliardi di persone entro il 2050, saranno interessate da carenza d’acqua per almeno un mese all’anno, in Veneto si lotta già da qualche anno per averla pulita. A causa dell’inquinamento da Pfas le province di Vicenza, Verona e Padova sono coinvolte in quello che è stato più volte definito uno dei peggiori casi di inquinamento che abbia mai colpito la nostra regione.

Proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto (clicca qui per leggere). Le soluzioni proposte finora dalla Regione sono state la plasmaferesi (poi sospesa) e di filtri anti-veleni applicati su tutti gli acquedotti veneti ma questo «passo importantissimo – spiega il presidente Luca Zaia – ci permetterà di snellire le procedure e quindi anche realizzare velocemente il nuovo acquedotto. Conto che, nel giro di un anno, noteremo già i primi benefici e in due o tre potremmo arrivare al completamento dell’opera, cosa che in condizioni normali implicherebbe un tempo almeno doppio». Ancora incerte, invece, le conseguenze di questi inquinanti sul nostro organismo. Secondo Ernesto Burgio, pediatra e membro dell’European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles, i Pfas combinati con lo smog mettono «a rischio embrione, feto, bambino, ma gli effetti si sconteranno fra 20-30 anni sotto forma di disturbi del neurosviluppo, di malattie degenerative, patologi autoimmuni, Alzheimer, dislessia, autismo, allergie. Aumenteranno i tumori giovanili. Dilagheranno diabete e obesità». Mentre il gruppo di ricerca di Carlo Foresta, professore di Endocrinologia e Coordinatore della Rete Endocrinologica Veneta, ipotizza che «i Pfas, fra le tante sostanze inquinanti ambientali, possono avere un ruolo nell’incremento delle patologie andrologiche, come infertilità, il criptorchidismo, i tumori del testicolo». Anche le Iene si erano occupate della vicenda con un servizio di Nadia Toffa (clicca qui per vederlo). Inoltre si sono creati comitati, come Mamme No Pfas e Zero Pfas Montagnana, a difesa di uno dei diritti più sacrosanti: avere l’acqua pulita.

In questa giornata mondiale dell’acqua, Greenpeace Italia lancia un appello: «agire subito sulle fonti inquinanti. Dopo diversi anni di sottovalutazione del problema Pfas – spiega il responsabile della campagna inquinamento Giuseppe Ungherese – con la dichiarazione dello stato di emergenza chiesto dalla Regione Veneto si prende finalmente atto della gravità della situazione. Questo cambio di rotta è ovviamente finalizzato alla realizzazione di costosi nuovi acquedotti, necessari a garantire acqua potabile sicura ai cittadini. Tuttavia, se il commissario non interverrà subito sulle fonti inquinanti, spingendo anche la Regione a completarne il censimento – conclude – è sin troppo facile prevedere che molti altri soldi pubblici dovranno essere spesi in futuro per fronteggiare l’emergenza mentre la popolazione veneta rimarrà esposta ai Pfas anche nei decenni a venire».

Ph: Facebook Mamme NoPfas – genitori attivi – zone contaminate