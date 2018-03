Incidente mortale con guida autonoma Uber, il video dell’impatto

Condividi

Dopo l’incidente mortale, causato da un’auto autonoma di Uber, sono state pubblicare le riprese delle due telecamere installate nel veicolo che hanno ripreso l’impatto. Sono circa le 22 e il suv procede su una strada a scorrimento veloce ad un’andatura di 60 chilometri orari, appena sotto il limite massimo consentito. Anche il guidatore, che si vede nella seconda parte del video, è sveglio anche se non sembra prestare troppa attenzione alla strada. All’improvviso un donna di 49 anni esce dal cono d’ombra che la nascondeva alla vista e viene travolta. E’ morta per le ferite riportate dopo essere stata trasportata in ospedale.

Il capo della polizia di Tempe (California) subito dopo l’incidente aveva specificato: «probabilmente la self driving car non è responsabile di quanto avvenuto». Quindi di chi è la responsabilità? Secondo alcune analisi il pedone appare davanti alla macchina a una distanza tale che il software avrebbe almeno dovuto iniziare a frenare (e quindi ridurre l’impatto). Secondo altri non si può escludere che, se l’autista umano fosse stato più concentrato, avrebbe fatto in tempo a intervenire. Infine c’è chi ritiene che nessuno, né un software né un essere umano, sarebbe stato in grado di evitare l’impatto.