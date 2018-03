Muore per “bronchite”, guardia medica sotto accusa

Condividi

A Teglio Veneto in provincia di Venezia una guardia medica è sotto accusa per il decesso il 27 gennaio scorso di una donna di 58 anni stroncata da un’improvvisa crisi respiratoria. Come scrive La Nuova Venezia a pagina 36, alle 11 di quel giorno la donna, che soffriva già di alcune complicazioni, accusò problemi a respirare e ad emettere rumori strani dalla gola. Il marito 61enne, preoccupato si rivolse subito al medico di base che però era ad un corso e gli indicò di rivolgersi ad una guardia medica. Il medico di turno, un libero professionista, prescrisse due medicinali, Bentelan e il Mucosolvan usati per trattare una semplice bronchite.

Ma alle proteste del 61enne che diceva di non sottovalutare il quadro clinico della moglie, la guardia medica lo avrebbe preso a male parole andandosene e sbattendo la porta. Tornato a casa con i medicinali prescritti, l’uomo trovò la moglie in fin di vita con le labbra viola. Inutili i 45 minuti di massaggio cardiaco suggeriti al telefono dal Suem. La donna perì poco dopo. I congiunti della deceduta hanno presentato un esposto alla Procura di Pordenone per valutare le responsabilità mediche dell’accaduto.