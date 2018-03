Stop ambulatori h24, diktat di Roma al Veneto

Condividi

Il ministero dell’Economia boccia gli ambulatori h24 (medicine di gruppo integrate) bloccando di fatto il Piano sociosanitario del Veneto. Come scrive Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto a pagina 3, secondo il tavolo tecnico del Mef, tale misura avrebbe costi talmente alti da compromettere il bilancio regionale. Il ministero ha rilevato come le previsioni di spesa del Veneto per gli ambulatori h24 (25 milioni l’anno per il quadriennio 2015/2018) non possano coprire gli oneri effettivi. La Regione aveva invece previsto di coprire l’80% dei costi (100 milioni su 130).

Il ministero chiede inoltre alla Regione Veneto di fare chiarezza sull’aumento dei costi dei medici di medicina generale e diffida le altre Regioni da adottare il modello degli ambulatori h24 sostenendo che questo potrebbe costare un esborso di 1,5 miliardi di euro per il sistema sanitario nazionale. «Non faremo più battaglie – dice Domenico Crisarà, segretario di Fimmg Veneto (medici di base) – ma a perdere sono i malati, soprattutto i cronici. In più saltano 4mila posti di lavoro».