SuperCampione, le offerte che non potrai rifiutare

Stai per ricevere un’offerta che non potrai rifiutare. Non è il Padrino di Coppola, è SuperCampione di GoDigital: il portale web che cerca tutte le offerte speciali, i campioni omaggio, i buoni sconto e i concorsi a premi disponibili sul web e li raccoglie per te, mettendoli in ordine per settore e scadenza.

L’offerta – è proprio il caso di dire – è quanto di più ricca e variegata: si va dai campioni omaggio di Welcome Kit mamme di Dolceattesa ai buoni sconto Vichy, dalle Meraviglie d’Italia stampate dalla Treccani all’offerta speciale di Terre dei Gigli che mette insieme olio, specialità italiane e set di piatti, passando per il concorso per vincere un box per frutta frullata, quello per vincere un buono Sephora da 500 euro e quelli per i buoni Bofrost.

D’altra parte che sia per risparmio, questione di principio o divertimento, quel che è certo è che quella dello “scrocco” è diventata una vera e propria mania da quando esistono le offerte speciali. E cioè da più di un secolo: la pratica della distribuzione dei campioni gratuiti è nata infatti alla fine dell’800 e ha contribuito alla celebrità di molti prodotti, a cominciare dalla Coca Cola. «Oggi la distribuzione di campioni omaggio – spiegano da Go Digital – è diventata una delle strategie di marketing più efficaci, sia perché fidelizza il cliente che si sente coccolato, sia perché permette di raggiungerne molti altri potenziali».

SuperCampione è stato inaugurato nel settembre 2016 e ha raccolto nei primi mesi ben 75mila iscritti diventando oggi tra i più importanti siti internet del settore. «Inizialmente abbiamo cominciato noi a cercare le iniziative da pubblicizzare – spiegano dalla società, gestita da quattro giovani umbri sotto i 35 anni – ma adesso sono le stesse aziende che ci chiedono di inserire le loro offerte».

D’altra parte se spesso quello che frena il consumatore di fronte alle offerte online è l’affidabilità (dietro si nascondono spesso fregature se non raggiri) SuperCampione rappresenta davvero il sito che tutti attendevano, visto che tutte le offerte pubblicate sono accuratamente verificate e per accedere non viene chiesta alcuna forma di pagamento: basta infatti registrarsi gratuitamente al portale; e non è nemmeno indispensabile, visto che alle offerte si può accedere direttamente con il proprio profilo Facebook. Insomma si può godere del meglio che offre il mercato con il cuore leggero e il portafoglio pesante