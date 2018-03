Teresa Mannino, “Sento la Terra girare”: il nuovo show a Mestre

Condividi

La travolgente simpatia di Teresa Mannino arriva a Mestre con il nuovo spettacolo “Sento la Terra girare”. La cabarettista siciliana, conosciuta al grande pubblico come comica del programma tv Zelig e conduttrice di Zelig Off, oltre che per i suoi ruoli al cinema, torna dopo il successo del suo ultimo tour teatrale con un nuovo lavoro, in doppia replica martedì 27 e mercoledì 28 marzo al Teatro Toniolo, nell’ambito della rassegna “Io sono comico”. Uno spettacolo intelligente, ironico e stralunato, capace di far riflettere ridendo. «Vivo chiusa in un armadio, per mesi, anni. Un giorno decido di uscire», racconta Teresa, «e leggo che il principe Harry si sta sposando e che l’asse della terra si sta spostando», a causa dello scioglimento dei ghiacci.

«Leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c’è più acqua da bere e aria da respirare. Cose di pazzi!». Insomma, fuori dall’armadio scopre che «il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica. Allora, cerco delle strategie: non uso più rotoli, di nessun tipo, chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta e in più mi sono complicata la vita. La strategia deve essere un’altra. Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra girare». I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendit presso il Teatro Toniolo e online su Vivaticket.