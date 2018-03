Torino, stop fuochi d’artificio a S. Giovanni: arrivano i droni luminosi

Condividi

In occasione delle celebrazioni per la festa di San Giovanni, che cade il 23 giugno, il comune di Torino ha deciso di mettere da parte i soliti fuochi d’artificio e optare per i droni luminosi prodotti da Intel e già sperimentati a Pyeongchang in Corea in occasione delle Olimpiadi invernali. «Siamo la prima città in Italia a sviluppare questo progetto – scrive sul suo profilo Facebook la sindaca Chiara Appendino -. Lo stormo di 200 droni luminosi, controllati in volo da un software che ne gestisce le piroette in sintonia con la base musicale, compirà evoluzioni nel cielo formando figure colorate».



Rinunciare ai fuochi d’artificio, ricorda la Appendino, permette di avere uno spettacolo visivamente mozzafiato, «rispettando l’ambiente, i cittadini e anche gli animali, riducendo al minimo l’impatto acustico».

(ph: Facebook – Intel/Vocativ)