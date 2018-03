Peschiera (Vr), bagni guasti: “pipì-stop” e treni in ritardo

Condividi

Sulla tratta Verona-Milano e in particolare, come riporta L’Arena, alla stazione di Peschiera, è ormai prassi consolidata per i pendolari usufruire del “pipì-stop“. Purtroppo per gli altri pendolari però non si tratta di cambio gomme e rifornimento, che a seconda della strategia ti possono far vincere una gara, ma anzi, una fantozziana contromisura ai bagni guasti, che causa però ritardi fino a 18 minuti. Sul regionale 2058 è successo più di una volta che i passeggeri venissero impediti nell’espletamento dei loro bisogni fisiologici a causa dei bagni inagibili e, non riuscendo a tenersela fino a Milano, hanno chiesto al capotreno di fermarsi.

Addirittura Trenord, l’azienda che gestisce questi treni, ha dato l’ok e l’emergenza è diventata usanza. Forse riparare i bagni è più difficile e costoso rispetto ai treni in ritardo. Fatto sta che a Peschiera ci si ferma per far andare in bagno chi ne ha bisogno e si sta fermi almeno 10 minuti. I pendolari hanno creato una pagina Facebook chiamata Spotted Trenord in cui possono dedicarsi, oltre ai flirt, anche allo sfogo contro le picaresche disavventure.



(ph: YouTube – Eduarilap)