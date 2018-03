Treviso, il lapsus di Gobbo e Manildo ultimo giapponese Pd

Condividi

Treviso sa stupire. Perchè come in tutte la sane città dell’Italia profonda, mantiene il ribollìo dei suoi conflitti sotto la superficie, e tiene buone le sorprese esattamente quando sono tali, e cioè allorquando uno meno se lo aspetta.

Una sorpresona, a tutto il popolo depresso del centrosinistra non solo veneto, ma forse italiano, l’ha regalato il sindaco uscente e ricandidato, Giovanni Manildo. L’avvocato batte bandiera Pd, il che di questi tempi dovrebbe suggerire un prudente atteggiamento di mimetizzazione: meno si vede, il simbolo del partito messo al tappeto alle elezioni, meglio é. Per capirci, a Vicenza, nell’inaugurazione della campagna elettorale di ieri, il candidato (iscritto al Pd) del centrosinistra, Otello Dalla Rosa, per non sbagliare non ha mostrato nessun logo, neanche mezzo. Tanto meno quello del suo partito. Porta sfiga.

Manildo, evidentemente, non la pensa così. Il manifesto della sua corsa lo espone, e ben visibile. Una scelta obiettivamente controcorrente. Perfino coraggiosa. Qualcuno potrebbe dire ardita. O suicida. In ogni caso, onore a Manildo: banzai!

Sul versante del centrodestra trevigiano, com’è noto, la consacrazione della candidatura a sindaco del leghista Mario Conte è ostacolata da quel roccioso macigno rappresentato dal mitico Giancarlo Gentilini, che di mollare la presa non ci pensa neanche lontanamente. Da una parte c’è lui, lo Sceriffo coi suoi fedelissimi, che per la riconquista di Palazzo dei Trecento vuole far pesare i voti che ha in dote. Dall’altra c’è il suo ex alter ego, Gian Paolo Gobbo, che per nome e conto della Lega fa chiaramente intendere che il partito non rinuncerà al ruolo-guida nell’assalto al potere. Gobbo è un leghista doc, vecchio stile, pane e polenta, che sembra un uomo semplice ma non è affatto un sempliciotto. Tanto che, dopo l’intervista rilasciata al Gazzettino due giorni fa, sulla bacheca facebook dei gentiliniani (“Gentilini per Treviso”) è stato definito, addirittura, il «Puparo».

Il «militante» destinato a succedere al quasi immortale Dino De Poli in Cassamarca, aveva puntualizzato infatti che i militanti come lui «pare» che non vogliano un accordo con Genty, nonostante la posizione di mediatore assunta niente meno che dal governatore Luca Zaia. Gobbo, dal suo punto di vista, fa bene a chiarire. Solo che dev’essergli scappato un lapsus: non voleva dire militanti, ma dirigenti. Specialmente in vista della futura spartizione di cariche e incarichi, una lista Gentilini-Zaia potrebbe pericolosamente cannibalizzare la Lega. Occhio a Freud, Gianpa.