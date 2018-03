Verona, Cattolica nuovo socio di Fondazione Arena

Condividi

17:45 – Il sindaco di Verona Federico Sboarina, durante una conferenza stampa nella Sala degli arazzi del Municipio e sul suo profilo Facebook, ha annunciato l’ingresso di Cattolica Assicurazioni come socio nella Fondazione Arena. «Oggi per me una grande soddisfazione – scrive Sboarina – . Grazie al presidente Bedoni e all’ad Minali per aver creduto nel nostro piano di rilancio del nostro gioiello culturale». Verrà aperto un bando per la nomina del settimo consigliere della Fondazione, mentre Bedoni entra nella governance.

«È importante non solo per la presenza della figura apicale – ha sottolineato il sindaco- ma ovviamente anche per il contributo economico e tutto questo va esattamente nella direzione di quello che ho in mente ed ho costruito in questi mesi. Stiamo lavorando – conclude Sboarina – per fare in modo che i sostenitori della Fondazione Arena diventino sempre di più». (Fonte: Ansa – 15:53)

(ph: Facebook – Federico Sboarina sindaco)