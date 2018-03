“Alieno” di Atacama, mistero svelato: è una bambina

Condividi

Risale a 40 anni fa lo scheletro mummificato trovato 15 anni or sono nel deserto di Atacama in Cile. A causa del suo aspetto, cranio allungato, 10 paia di costole, altezza di 15 centimetri, era diventato famoso come l'”alieno”. In realtà, analizzando il suo Dna, si è scoperto che si tratta di una bambina di 6-8 anni, ribattezzata Ata, affetta da diverse anomalie genetiche e deformazioni tra cui scoliosi e nanismo.

«Analizzare un campione enigmatico come quello del genoma di Ata ci può insegnare come gestire oggi in ambito medico i campioni, magari legati a più mutazioni» ha dichiarato Atol Butte, studioso dell’Università della California. Secondo i ricercatori, confrontando i Dna di persone sane con quello di Ata, si possono brevettare nuovi farmaci per la riparazione delle ossa e studiare le mutazioni genetiche.

(Fonte: Huffingtonpost.it)

(ph: Twitter – Franck Marchis)