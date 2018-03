“Amor populi”, bacio d’autore tra Di Maio e Salvini

Condividi

Un bacio appassionato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio con un cuore rosso sullo sfondo. L’opera, intitolata “Amor populi“, è comparsa nella notte sui muri di Roma ed è l’ultima fatica dello street artist Tvboy, alias Salvatore Benintende. L’artista di fama internazionale, 37 anni, è noto per altre opere con baci improbabili, come quello tra il Papa e Trump, tra Renzi e Berlusconi (a Milano) e tra Messi e Ronaldo (a Barcellona). «Gli opposti si attraggono», commenta.

Il nuovo murales è stato realizzato in un angolo di Piazza Capranica, scelta non casuale: si trova infatti a metà strada tra Montecitorio e Palazzo Madama, dove oggi inizieranno le votazioni per eleggere i nuovi presidenti delle Camere. Oltre al bacio tra Di Maio e Salvini, Tvboy ha realizzato altre due opere: una raffigura San Francesco Totti, «un santo moderno» vestito con un saio, mentre l’altro raffigura Giorgia Meloni con borsa di Save the children e un piccolo profugo in braccio.







Fonte: Huffington Post

(Ph. Tvboy / Instagram)