BpVi, chiesti sequestri per altri 60 milioni

Condividi

Continua la caccia al tesoro degli ex dirigenti di Banca Popolare di Vicenza. Come scrive Andrea Priante sul Corriere del Veneto a pagina 2, il giudice Roberto Venditti, dopo aver già autorizzato sigilli per 260 milioni di euro, in questi giorni ha ricevuto nuove richieste conservative per altri 60. «Andremo avanti fino a quando tutti i responsabili non finiranno a vivere in un monolocale, con la pensione sociale», dice l’avvocato Sergio Calvetti.

Nel mirino in particolare le proprietà dell’ex presidente della banca berica Gianni Zonin comprese quelle che si trovano all’estero: «stiamo per depositare nelle conservatorie competenti la richiesta di sequestro degli immobili. Ne abbiamo già individuati una ventina. Poi proseguiremo con tutti gli altri beni ancora in possesso di Zonin e degli altri indagati». Calvetti spiega di aver attivato una rete di investigatori internazionali per rintracciare i possedimenti d’oltreoceano di Zonin prima che questi possano essere ceduti grazie ai notai. Indagini sarebbero in corso in Messico, California, Virginia, Florida, Argentina e Sudafrica.