Catullo, ci vuole Cantone per sbugiardare l’inerzia di Verona

Condividi

Non ho mai pensato che Brecht avesse ragione, allorché scriveva «infelice quel popolo che ha bisogno di eroi». Gli eroi servono, eccome, sono un esempio morale altissimo, in un Paese sano. Al contrario – come invece capita da noi – sicuramente sono sfortunatissimi quei popoli che hanno bisogno dei giudici per risolvere i problemi della politica, dell’economia, di ogni cosa. Direi addirittura fuori competizione, veri campioni di incapacità sociale, sono quelle comunità, come i veronesi, che per risolvere i loro problemi, per salvare i propri gioielli, devono sperare nell’«arrivano i nostri» di qualche magistrato, che spesso risponde al nome di Raffaele Cantone con la sua Anac e che, guarda caso, proprio in questi giorni ha bocciato gli ultimi quattro anni di vita della Società che gestisce l’Aeroporto Catullo di Verona, perché frutto di un contratto non conforme alle leggi. Meglio un giudice perbene che nulla direte voi…

Due constatazioni, tragicamente risapute a tutti i veronesi, balzano agli occhi: 1) che i veronesi negli ultimi anni sono riusciti a distruggere il distruggibile: hanno perso due banche; pesantemente menomato il patrimonio della seconda più grande Fondazione bancaria italiana; hanno visto molte prestigiose aziende fallire, giungere sull’orlo del fallimento o dover essere cedute; hanno abbandonato rilevanti partecipazioni in cruciali società; sono in grave ritardo nella Tav; non contano più nulla nella gestione del proprio aeroporto; hanno praticamente fatto fallire la più importante istituzione culturale-musicale cittadina; 2) hanno assistito all’intervento della Magistratura o dello Stato centrale per sistemare questioni che da soli non riuscivano a risolvere.

Il caso dell’Aeroporto Catullo è esemplare. La vecchia gestione veronese – perennemente dilaniata dagli interessi in alcuni casi indicibili dei soci locali – era fallimentare fin dai tempi dell’Antonov, poi con Bortolazzi, le speculazioni tentate sui terreni confinanti e il caso Ryanair, fino all’inevitabile cessione a Save per debiti nel 2014. Non ci voleva un magistrato e tantomeno un “super magistrato” come Cantone per accorgersene, anche in questo caso i veronesi erano da commissariare da tempo, ma nessuno si era mosso. Successivamente la gestione con i veneziani di Save è proseguita non senza alcune ombre sulle reali prospettive di sviluppo del Catullo, al punto che l’attuale presidente di Cariverona, Alessandro Mazzucco, recentemente, con un outing sorprendente, è arrivato a puntare il dito contro l’attuale management veneziacentrico dello scalo veronese. Ma anche in questo caso non siamo andati al di là delle solite baruffe locali, croce e delizia della vita cittadina, raramente finalizzate alla tutela dell’interesse generale.

«Dum Romae consulitur, Sagunthum expugnatur», verrebbe da dire, ma questa era la musica antica di una classe dirigente che si perdeva solo in chiacchiere e non difendeva gli interessi dei propri cittadini. Oggi è molto peggio. Ora, ancora più drammaticamente, non esiste nessun sussulto di vergogna davanti alla distruzione del pubblico bene e all’inerzia, nessuna ombra di pentimento, richiamo all’azione, alle responsabilità della politica, di quelle classi dirigenti che liberamente si sono offerte di gestire la cosa pubblica. Con la massima indifferenza ci si passa sopra. La cultura a Verona è stata devastata e abbandonata negli ultimi 15-20 anni? Che importa, basta fare domanda per la Capitale Italiana della cultura. Da oltre 30 anni un bene pubblico è stravolto dagli impianti e dalle antenne delle televisioni locali? Pazienza. La devastazione continua, senza innocenti, mentre sullo sfondo si odono solo le preghiere di quanti invocano l’intervento tanto improprio quanto provvidenziale, oggi di un magistrato e prossimamente (chi lo sa?) di un uomo forte. Come se questo potesse risolvere i problemi e aiutarci a vivere meglio…