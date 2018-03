Cavarzere (Ve), anziani picchiati e minacciati da ladri

Condividi

Una notte da incubo quella vissuta tra martedì e mercoledì da un uomo di 70anni e sua madre di 95, residenti a Cavarzere nel Veneziano. Come riporta Venezia Today, i ladri avevano già tentato pochi giorni prima di introdursi nella loro abitazione rompendo il vetro di una finestra e lasciando una traccia di sangue al vaglio degli inquirenti per individuarli. Pochi giorni dopo però sono tornati e stavolta la rapina è riuscita: due catenine d’oro e dei soldi. Ma la cosa peggiore è stata la violenza con cui i tre uomini hanno picchiato con il calcio di una pistola l’uomo e la donna.

«Una volta a terra, in due mi hanno coperto la bocca con del nastro adesivo – racconta Mario -. Il terzo era ancora in camera da letto di mia madre, temevo per lei. Urlava “non uccidete mio figlio, vi do tutto quello che volete”. Prima di andarsene mi hanno detto “Mario, noroc”, che vuol dire “alla tua salute” in romeno. Ho vissuto 8 anni lì. Conoscevano il mio nome. Spero li prendano – conclude – e che stavolta non escano il giorno dopo, perché quello che hanno fatto è grave. Mia madre non dorme più».