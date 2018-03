Dazi, Trump: «niente Ue, solo Cina»

Condividi

La “guerra dei dazi” di Trump entra nel vivo: il presidente Usa ha infatti firmato un memorandum che dà mandato al Tesoro di imporre tariffe sulle importazioni dalla Cina. Le misure, che colpiranno merci per un valore stimato di 60 miliardi di dollari, prenderanno di mira l’import cinese in cento categorie commerciali, dalle calzature all’elettronica, e imporranno restrizioni agli investimenti cinesi negli Usa. L’Amministrazione Trump accusa la Cina di costringere le aziende americane a condividere le proprie tecnologie in cambio della possibilità di fare affari. Il governo americano si rivolgerà inoltre all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) per denunciare le pratiche discriminatorie adottate da Pechino.

«Ho un enorme rispetto per il presidente Xi Jinping – ha dichiarato Trump – ma il nostro deficit commerciale con la Cina è troppo alto. Chiediamo ai cinesi di ridurlo immediatamente di 100 miliardi di dollari». La Cina risponde mettendo a sua volta nel mirino 128 prodotti americani per un totale di 3 miliardi di dollari in caso di mancato accordo con Washington. L’Unione europea è invece temporaneamente esclusa dai dazi su acciaio (25%) e alluminio (10%) voluti dagli Usa, entrati in vigore oggi. Lo ha riferito al Congresso il rappresentante commerciale Usa, Robert Lighthizer: i 28 Paesi Ue, insieme a Brasile, Corea del Sud, Argentina e Australia si aggiungono così a Canada e Messico, già esonerati dalle tariffe.

Fonte: Sole 24 Ore