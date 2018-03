Donazioni a Vicenza Calcio, Variati: «deluso da imprenditori»

Condividi

«Come sindaco sono rimasto un po’ deluso da come il mondo dell’economia vicentina ha risposto all’appello della società che ci tengo a rinnovare, affinchè si capisca che è in ballo il futuro di una società. Capisco le difficoltà a livello sociale e la crisi, che ancora si sentono, ma devo dire che ci aspettavamo di più. Invece ringrazio molto i tifosi, che come sempre non si tirano indietro nei momenti di bisogno». Così, in una nota, il sindaco Achille Variati striglia gli imprenditori berici sulle donazioni effettuate al Vicenza Calcio attualmente in procedura fallimentare.

Per concludere la stagione serve 1 milione di euro. Finora la raccolta fondi è arrivata a quota 250 mila euro. «Non è abbastanza – osserva Variati – il curatore fallimentare ha necessità di fondi ulteriori per portare avanti l’esercizio provvisorio».