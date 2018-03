Elezioni Vicenza, M5S inaugura campagna a Borgo Berga

Condividi

Domani 24 marzo il Movimento 5 stelle di Vicenza inaugura la sua campagna elettorale con una conferenza stampa alle 11 in piazza Pontelandolfo a Borgo Berga. «Non sarà il Teatro Comunale la sede della sua prima iniziativa ma, come si era impegnato a fare, sarà in uno dei luoghi simbolo di quello che la destra e, successivamente il cosiddetto centrosinistra, lascia in eredità alla città del Palladio, città patrimonio dell’umanità» scrive in un comunicato Daniele Ferrarin, consigliere comunale, portavoce del Movimento e coordinatore della campagna elettorale a Vicenza.

«La storia di questa “opera” edilizia è conosciuta -continua Ferrarin – è una triste storia che lascia alla città un segno indelebile di come hanno saputo “sfregiare” il nostro territorio le amministrazioni che si sono succedute negli ultimi venti anni. Colori politici, centro destra e centrosinistra, che sono sul piede di partenza per chiedere ancora ai cittadini la guida della città. In contemporanea con l’iniziativa di Borgo Berga – conclude Ferrarin – altri incontri con la cittadinanza sono previsti presso i mercati di Villaggio del Sole, del Mercato Nuovo, di Bertesina e in Piazza Matteotti».