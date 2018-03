Emergenza Pfas, ministero Ambiente: «piano interventi da 120 milioni»

Condividi

08:20 – Dopo l’approvazione in Cdm, del decreto sullo stato di emergenza per la contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche in Veneto, il Ministero dell’Ambiente fa sapere che sono in arrivo «circa 60 milioni di euro per le annualità 2017/2018», poi «fino a 80 milioni da fondi ministeriali su un Piano complessivo di interventi da 120 milioni». Per il ministro Gian Luca Galletti (in foto), «si tratta di un decreto di fondamentale importanza, frutto di un grande lavoro di raccordo tra i vari livelli istituzionali e quanto mai necessario a raccogliere il grido d’allarme della popolazione e dei comitati locali. In questo processo l’impegno del governo Gentiloni e del nostro ministero è stato fondamentale per recuperare le coperture necessarie alle opere emergenziali. Grazie al contributo del ministero – aggiunge – la totalità dell’intervento non graverà integralmente sulla tariffa del servizio idrico e sulla finanza locale».

Il ministero comunica di aver «avviato da tempo un’interlocuzione con la Regione Veneto ed il territorio interessato, necessaria a disporre di un elenco di interventi strutturali per prelevare acqua da fonti alternative rispetto alle falde inquinate». Per assicurare una soluzione complessiva del problema il ministero ha anche richiesto «la garanzia di una copertura integrale degli interventi, per evitare il rischio che si facciano solo interventi fino a concorrenza dei fondi ministeriali per poi fermarsi. Un atto necessario ad assicurare che le opere siano completate anche successivamente all’azione commissariale legata all’emergenza», con la richiesta di inserimento di «un Piano economico degli interventi necessario a certificare la copertura dell’intero programma di interventi, facendo leva sui contributi pubblici e sui proventi da tariffa». Nel Piano economico-finanziario, infatti, il contributo pubblico «copre tutta l’emergenza» e ad esso «si aggiungeranno i proventi delle tariffe – che dovranno essere approvate da Arera, l’Authority di regolazione – per coprire integralmente il totale previsto di 120 milioni di euro». (Fonte: Ansa)