Farra di Soligo (Tv), aneurisma improvviso: muore 20enne

Jasmine Gumirato, ventenne di Col San Martino (frazione di Farra di Soligo, Treviso) è stata stroncata mercoledì da un improvviso aneurisma. Come scrive Diego Bortolotto su La Tribuna a pagina 35, la ragazza che non aveva mai avuto particolari problemi di salute, ha accusato il malore mentre era a casa ed è stata subito portata in ospedale. Inutili purtroppo i disperati tentativi di medici di salvarla.

A causare il drammatico decesso la rottura improvvisa di un’arteria e la conseguente emoraggia interna. La ragazza, soprannominata affettuosamente “Gummy” dagli amici, lascia mamma, papà e fidanzato. La comunità si stringe attorno alla famiglia nel lutto e numorosi sono stati anche i messaggi di cordoglio arrivati tramite i social.

(ph: Facebook – Jasmine Gumirato)