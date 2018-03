Incontro su foibe a Padova, Luciani (Lega): «minacciato di morte da certa sinistra»

Condividi

Propone una mozione perché siano banditi «tutti i totalitarismi dal consesso civile». E riceve minacce ed ingiurie «da ambienti che secondo me si collocano nella sinistra radicale». È quel che è capitato ad Alain Luciani (in foto), capogruppo della Lega nel Comune di Padova, copo aver reso pubblico l’accaduto con una breve nota diramata ieri oggi si dice pronto a sporgere querela. Sul piano politico, tuttavia, non concorda con la forzista Elena Donazzan a proposito del sindaco Sergio Giordani (Pd) che sarebbe ostaggio dei violenti di sinistra: «Giordani è ancora inesperto. É ostaggio di sé stesso».

Luciani, con quali contumelie è stato bersagliato?

Insulti, offese. C’è chi si è augurato la mia morte.

Come ha reagito?

Anzitutto ho segnalato i fatti alla Digos e alla Polizia postale. Poi sono pronto a sporgere querela contro ignoti. Sarà poi l’autorità giudiziaria a fare ogni valutazione del caso. Io posso solo dire che l’attacco è giunto su Facebook da profili non riconoscibili ma che si ispiravano a riferimenti cari all’estrema sinistra.

Dunque lei ha proposto al consiglio una mozione in cui si chiede siano negati gli spazi comunali come sale e auditorium a chi si pone fuori dal consesso civile. Ma che significa?

In parte la mia è una raccomandazione sul piano generale. Sul concreto gli spazi pubblici dovrebbero essere banditi per tutti coloro che si macchiano di comportamenti violenti o che minacciano l’incolumità degli altri. Destra, sinistra o centro che sia. Per il resto voglio libertà di parola per tutti. Anche se le idee le trovi odiose. Il pensiero della Lega da questo punto di vista è chiaro. Siamo contro le censure.

Sì però una impostazione del genere non rischia di essere speculare a quella voluta dalla maggioranza sul “certificato di antifascismo” per gli spazi comunali, dando un potere discrezionale eccessivo all’amministrazione (cioè agli uffici)?

Non credo. Fermo restando che deve essere sempre garantita la libertà di espressione a chiunque, minacce e violenza non possono essere tollerate.

L’episodio capitato a lei arriva poche ore dopo rispetto a quanto accaduto all’università di Padova, dove si è deciso di rinviare la presentazione di “Foiba rossa”, un fumetto dedicato alla vicenda di Norma Cossetto, dopo che secondo le agenzie di stampa sarebbero giunte alcune non ben identificate minacce di morte. L’assessore all’istruzione della Regione Veneto Elena Donazzan ha condannato questo differimento accusando il sindaco Giordani, che è a capo di una coalizione di centrosinistra in cui la componente di sinistra conta molto, di essere ostaggio dei centri sociali patavini. In altri termini l’assessore ritiene il primo cittadino ostaggio della sinistra. Secondo lei è così?

No. Però facciamo un po’ di chiarezza. Da una parte ci sono delle responsabilità dei vertici dell’università, che aveva tutto il potere e il dovere di tenere comunque l’evento. D’altro canto posso capire la mossa diplomatica del rettore Rosario Rizzuto, il quale magari con l’aiuto di qualche mediatore – così mi viene da pensare, ma è una ipotesi – sta trattando con certi ambienti affinché le acque si calmino e l’evento si possa ugualmente tenere.

Ma Giordani è ostaggio o no?

No. Giordani paga invece la sua inesperienza. Se fosse più scafato certi comportamenti una certa sinistra nemmeno se li sognerebbe diciamoci la verità. Giordani è ostaggio di sé stesso e basta.

Perché lei usa l’espressione “una certa sinistra”? Che intende?

Perché sono convinto che non tutta la sinistra sia così. C’è una sinistra radicale, quella preoccupata per le condizioni di lavoro dei ragazzi, quella vicina ad alcuni ambienti del sindacalismo di base, che è davvero arrabbiata per le ingiustizie che patiscono per esempio i precari. Con quella sinistra non mi trovo molto d’accordo ma quegli attivisti conducono una battaglia con gli scioperi, con i volantini in cui albergano preoccupazioni che in parte io condivido visto che ho fatto l’operaio, e che oggi sono una partita iva e che vivo le difficoltà di chi è più o meno nelle condizioni dei salariati. Ammetto che questa condizione economica mi rende difficile pure far politica.

Sarebbe a dire?

Il consiglio comunale infatti per tutti gli schieramenti è espressione di una classe sociale in qualche modo privilegiata. Ci sono liberi professionisti, dipendenti pubblici, insomma una media o alta borghesia. Persone che hanno tempo e risorse. Ma nelle istituzioni, il che vale a Padova come in parlamento, in tutti i partiti, i rappresentanti delle classi meno agiate, gli operai per dirne una o i precari dei call centre, di fatto non ci sono. In questo senso, e lo dico da leghista, non è un bene che non ci sia un forte partito con una forte connotazione anche di sinistra. Il che vale anche per gli episodi di violenza, che peraltro in questa campagna elettorale si sono visti anche a destra.

Può spiegarsi meglio?

Senza un forte partito a gauche è quasi automatico che certi soggetti diventino interpreti di una sinistra fai da te senza una costruzione ideale solida. Il che può verificarsi anche a destra. Insomma conta solo fare baccano, magari poi finisce che qualcuno ti strumentalizza. Anche per questo ritengo corretto avere proposto la mia mozione.

Tuttavia, quantomeno sul piano storico, non mancano a sinistra coloro i quali sostengono che non sia corretto mettere sullo stesso piano tutti i totalitarismi. Semplicemente perché in Italia c’è stato il solo il fascismo e perché storicamente la Resistenza s’è fatta anche col contributo determinante dei comunisti e socialisti. Si tratta di una critica sensata?

Non credo. La Resistenza, con tutti i suoi limiti, anche militari, visto il supporto degli Alleati, è stato alla fine uno dei momenti unificanti del Paese. Ma la Resistenza l’hanno fatta anche i non comunisti. Detto questo però io ritengo che astrattamente tutte le ideologie abbiano del buono, specie quando vengono enunciate in termini di principio. Quello che non va bene è l’estremizzazione soprattutto nell’attuazione pratica.

Significa che anche un regime liberale e capitalista può degenerare?

Assolutamente sì, come tutti gli altri. Basti vedere alcuni effetti della globalizzazione e della internazionalizzazione finanziaria. Io per dirne una ad alcuni ambienti della sinistra addebito di aver in parte mollato su questioni come queste. A Padova per esempio su temi legati al proliferare delle aree commerciali o all’urbanistica intesa come ambito prevalentemente pubblico, dal loro punto di vista, mi sarei aspettato molto più rigore e molto più pepe. Poi però fanno baccano sulle foibe. Intanto speriamo che in città gli animi si rasserenino.