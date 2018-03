Insegna saluto nazista al cane, video su Youtube: rischia il carcere

Condividi

Una bravata di cattivo gusto rischia di costare molto cara a Mark Meehan, 30enne scozzese che ha registrato un video del cane della propria ragazza che fa il saluto nazista e l’ha pubblicato su Youtube. Meehan ha insegnato al carlino della compagna, Buddha, a rispondere al comando “sieg heil” alzando la zampina e ad agitarsi alla domanda «vuoi gasare gli ebrei?». Il video è diventato virale, raggiungendo i 3 milioni di visualizzazioni prima di essere rimosso, ma gli è costato l’arresto da parte della polizia per “crimine d’odio razziale”.

Al processo l’uomo ha sostenuto di aver girato il video per infastidire la sua ragazza, ma il pm lo ha incriminato per aver violato il Communications Act, pubblicando un video dal contenuto «antisemita e razzista», aggravato da pregiudizio religioso. Ora, Meehan è in attesa della sentenza, attesa per fine aprile, e potrebbe essere condannato fino a sei mesi di carcere e al pagamento di una multa salata.