«Mondiali sci e Olimpiadi, Veneto a confronto con chi ha statuti speciali»

19:00 – «I Campionati del mondo di sci e le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo non sono progetti territoriali ma sono a livello di un progetto Paese che fa aprire l’Italia al mondo». A dichiararlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione della presentazione della rete di associazioni territoriali “Confindustria per la Montagna“, a Cortina.

Gli fa eco il collega del Veneto, Matteo Zoppas, che definisce i due eventi sportivi «un’occasione per aumentare la qualità dei servizi nel raffronto con territori confinanti che godono di statuti speciali. Sono eventi – ha aggiunto Zoppas- che ci aspettiamo siano sfruttati per rivitalizzare la situazione locale nelle fasi di preparazione, durante e dopo le manifestazioni per la qualità che il territorio eredita accrescendo così la propria attrattività». (Fonte: Ansa 14:50)