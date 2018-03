Padova, pistole taser con elettroshock a carabinieri e polizia

Condividi

Il 20 marzo è stata avviata in alcune città italiane tra cui Padova una sperimentazione per dotare le forze dell’ordine dell’uso delle pistole elettriche note come taser, che infliggono un elettroshock emanando una scarica elettrica a basso voltaggio. Non sono in grado di uccidere, ma sono molto pericolose per alcuni soggetti, come per esempio le persone affette da problemi cardiaci o respiratori. A tal proposito l’Onu le ha dichiarate uno strumento di tortura nel 2007, ma in Italia non esiste il reato di tortura. L’allora ministro dell’Interno Angelino Alfano propose per la prima volta nel 2014 di dotare polizia e carabinieri dei taser. Queste pistole elettriche, non considerate armi da fuoco, prendono il nome dalla più nota marca che le produce, che però nel 2017 ha cambiato nome in Axon per evitare un danno d’immagine.

Le altre città italiane coinvolte in questa sperimentazione sono Milano, Brindisi, Catania, Caserta e Reggio Emilia.La legge italiana non consente la produzione di taser in patria e ne limita l’importazione tramite licenza. È necessario un porto d’armi e un’autorizzazione per portarla con sè. Non è chiaro però quante pistole verranno acquistate e da chi, né come dovranno comportarsi gli agenti. Rimane comunque la volontà di estenderne in futuro l’uso a tutta Italia.

(Fonte: Ilpost.it)

(ph: Twitter – localepolitie)